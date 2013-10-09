وكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تحتفي بتخريج عدد من الضباط

احتفت وكالة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الأحد الماضي بتخريج عدد من الضباط بالقطاع الشرقي من دورات تأهيلية، بحضور اللواء عبدالله بن محمد المفيز مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي.

وشملت الدورات نظام القيادة والسيطرة ودورة تدريب مدربين ودورة استخدام الحاسب الآلي في نظام القوى العاملة، وذلك في مقر نادي الضباط بمدينة الملك فهد السكنية للحرس الوطني بالدمام.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها العقيد الركن عبدالله بن تركي القحطاني عبر فيها عن سعادتهم بهذا اليوم بعد اجتياز الدورات، ثم أعلن مساعد مدير إدارة العمليات العقيد ركن ثابت بن محمد آل سويّد نتيجة الخريجين، بعد ذلك قدم مدير إدارة الحاسب الآلي للقطاع الشرقي العقيد سعود بن ملحم القحطاني درعاً تذكارياً لمساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري للقطاع الشرقي اللواء عبدالله المفيز.

وفي ختام الحفل هنأ مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي الخريجين، مشدداً على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والتفاني في أداء واجباتهم وتطبيق ما تعلموه واكتسبوه في وحداتهم بكل أمانة وإخلاص.

حضر الحفل قائد لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص اللواء ركن فالح السبيعي وقائد لواء الأمن الخاص الثالث اللواء ركن محمد العتيبي وقائد الشرطة العسكرية اللواء عبدالرحمن الصقعبي وقادة الوحدات ومديري الإدارات العسكرية للقطاع الشرقي.