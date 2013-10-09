بالصور..بني سويف تشيع 9 قتلى حصيلة اشتباكات الإخوان والأهالي في ذكر 6 أكتوبر

شيعت محافظة بنى سويف جثامين 9 مواطنين ضحايا اشتباكات الإخوان والأهالي فى مدينة بنى سويف وببا ومركز ناصر من بينهم 3 قتلى وصلوا إلى قراهم بمراكز الفشن وسمسطا وناصر من مشرحة زينهم بالقاهرة، حيث قتلوا فى ميدان رمسيس و6 قتلوا فى أحداث الشغب التى وقعت يوم 6 أكتوبر فى بنى سويف عندما اشتبك الاهالى والاخوان فى محيط ميدان الزراعيين أثناء الاحتفالات بـ6 أكتوبر ببنى سويف .

وتبين أن 5 من الإخوان لقوا مصرعهم من بنى سويف فى احتفالات أكتوبر و3 من المؤيدين للجيش فى الأحداث وسيدة قتلت بالخطأ فى الاحداث وكان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغا من الدكتور حمدى مصطفى مدير مستشفى بنى سويف العام بمقتل كلا من “طه جمال مجاهد 16 سنة” من أنصار الفريق السيسى و”نادى عبود إبراهيم” بحى البشرى بمدينة بنى سويف و”عبدالحميد كمال” من مركز ببا من المعارضين للإخوان ومقتل “رفيدة محمود سيف وعلى عويس” من أنصار الاخوان وتم التعرف على السيدة المجهولة وتدعى “صباح على حسن” 40 سنة عندما حضر شقيقها “محمد على حسن” 37 سنة ، وأكد أن شقيقته خرجت لشراء احتياجات لأسرتها بشارع الجمهورية بمدينة بنى سويف وقتلت فى المواجهات بين الإخوان والأهالى وهى من قرية بنى بخيت بمركز بنى سويف فيما وصلت جثامين 3 من مشرحة زينهم بالقاهرة إلى بنى سويف من أنصار الاخوان شاركوا فى المظاهرات برميسي وقتلوا وهم ياسر مصطفى البشير وكيل حسابات بالمديرية المالية ومحمد فاروق من مركز ناصر واحمد فتحى عبدالسلام من مركز سمسطا.

> وكانت جماعة الإخوان بمدينة بنى سويف احتشدت داخل مستشفى بنى سويف العام وقامت باحضار الورود لجثتين أثناء خروجهما من المشرحة لـ”على عويس 35 سنة والطالبة رفيدة محمود سيف 18 سنة “بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة بنى سويف فيما احتشد أهالى الشهيد “طه مجاهد”16 سنة أمام المشرحة من أنصار الفريق السيسى والذى قتل اثناء مواجهات الاخوان والاهالى بمنطقة الحميات وكادت تتحول ساحة المستشفى الى معركة لولا تدخل عدد من الشخصيات المعروفة من الجانبين .

> وأدى الاخوان صلاة الجنازة على الطالبة “رفيدة محمود وعلى عويس” داخل مسجد بنى سويف الجديدة بمدينة بنى سويف وتم تشيع جثمانهما إلى مقابر الاسرة وسط هتافات مناهضة للجيش والشرطة فيما ودع أهالى منطقة الحميات الطالب “طه جمال مجاهد “16 سنة الى مثواه الاخير وادوا صلاة الجنازة عليه فى مسجد القاضى ببنى سويف وقال سعيد مجاهد عم القتيل أن طه من بين الشباب الذين خرجوا للفرحه بنصر أكتوبر, وتلقى طلقة استقرت فى صدره وسقط قتيلا وهو زهرة شباب العائلة و”حقنا مش هيروح هدر ومتاكدين أن الفريق السيسى هيجيب حقه “.

> وكان المستشار محمد بسيونى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بدأ تحقيقات موسعة فى أحداث الشغب التى وقعت أمس الأول فى بنى سويف أثناء احتفالات أهالى المحافظة بانتصارات السادس من اكتوبر وانتدب المحامى العام لنيابات بنى سويف 4 من وكلاء نيابة بندر بنى سويف للتحقيق فى مقتل 6 من المواطنيين بينهم طالب بالشهادة الاعدادية وطالبة بكلية الصيدلة بجامعة بنى سويف .

وأمر المحامى العام لنيابات بنى سويف بتشريح الجثث الستة وانتداب الطبيب الشرعى والتصريح بدفن الجثث الستة التى وقعت فى الاشتباكات أمس بين الأهالى والإخوان وكشفت المعاينة المبدئية فى منطقة الحميات بمدينة بنى سويف فى محيط ميدان الزراعين الذى اقام فيه الاهالى والقوى الثورية احتفالاتهم بنصر اكتوبر وجود آثار لدماء وطلقات خرطوش وصور للرئيس المعزول وإشارات رابعة وتبين من المعاينة الاولية لمنطقة الحميات التى بدات بها الاشتباكات بين انصار الرئيس المعزول والأهالى وأن الطالب طه مجاهد 15 سنة كان يقف امام احد محلات الكمبيوتر عندما تلقى طلقة خرطوش فى صدره وتم نقله الى مستشفى بنى سويف العام .

وكشفت المعاينة الأولية أن هناك 3 سيارات بالمنطقة تم تحطيمها تماما أثناء الاشتباكات ووجود طوب وحجارة بكميات كثيفة فى منطقة الحميات، وأكدت المعاينة المبدئية أن الطالبة رفيدة محمود سيف 18 سنة من أنصار الرئيس المعزول كانت تقف بجوار مدرسة الراهبات بشارع الجمهورية بمدينة بنى سويف وترفع إشارات رابعة وسقطت على الأرض قتيلة بجوار سور المدرسة وقام أنصار مرسى بنقلها إلى مستشفى بنى سويف العام.