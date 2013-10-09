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"العفو الدولية": مصر فشلت في حماية الأقباط

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"العفو الدولية": مصر فشلت في حماية الأقباط "العفو الدولية": مصر فشلت في حماية الأقباط

كتب : أ ف ب الأربعاء 09-10-2013 05:19

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن قوات الأمن المصرية فشلت في حماية الأقباط الذين تعرضوا لهجمات عدية على يد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، في بيان إن أكثر من 200 ملكية تعود لأقباط تعرضت للهجوم، وألحقت أضرار جسيمة بـ43 كنيسة وقتل أربعة اشخاص.

وحصلت أعمال العنف هذه بعد فض اعتصامات الإخوان المسلمين وأنصار المعزول في 14 أغسطس.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إنه لأمر مقلق جدا بأن تتعرض الطائفة المسيحية في لهجمات من قبل أنصار محمد مرسي ردا على تطورات حصلت في القاهرة".

وأضافت "كان يجب إجهاض ردة الفعل العنيفة ضد الطائفة القبطية، ولكن قوات الأمن فشلت في تحاشي وقوع الهجمات ووضع حد لأعمال العنف".

وفي معظم الحالات هاجم رجال مسلحون بأسلحة نارية وعصي حديدية أو سكاكين كنائس ومنازل وهم يرددون "الله أكبر" و"المسيحيون كلاب".

وقالت المنظمة إن رجلا في الستين من العمر قتل بالرصاص في منزله بمدينة دلجا، ثم جر جرار زراعي جثته في الشوارع، كما تم العبث بقبره مرتين.

واشتكى الأقباط الذين يمثلون ما بين 6 إلى 10% من سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون نسمة، من التمييز خصوصا في ظل رئاسة مرسي.

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