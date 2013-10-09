مصدر: الولايات المتحدة تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية عن مصر

قال مسئول أمريكى، أن الولايات المتحدة تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن فى شبه جزيرة سيناء وأولويات أخرى من هذا القبيل.

وبحسب وكالة رويترز أضاف المسئول أن الرئيس باراك أوباما لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذه المسألة التى حيرت المسئولين الأمريكيين مع محاولتهم إيجاد توازن بين رغبة فى أن ينظر إلى واشنطن على أنها تشجع الديمقراطية والحقوق، والرغبة فى الحفاظ على بعض التعاون مع الجيش المصرى.

وبعد عزل مرسى قالت إدارة أوباما، إنها ستعلق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم إجراء مراجعة أوسع للسياسة.

وقال المسئول الأمريكى، الذى تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن إدارة أوباما تميل الآن نحو مواصلة حجب معظم تلك المساعدات باستثناء ما ذكر من قبل.

وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة تميل أيضاً نحو مواصلة بعض المساعدات الاقتصادية لمصر، ولكن بشكل أساسى الأموال التى تذهب للجماعات غير الحكومية وليس الحكومة نفسها.

وقال مسئول أمريكى آخر، تحدث أيضاً شريطة عدم نشر اسمه، إنه من المرجح إعلان قرار بشأن المساعدات بحلول نهاية الأسبوع على الرغم من إشارته إلى تأجيل إصدار إعلان أكثر من مرة.

ومصر من بين أكبر الدول التى تحصل على مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية منذ عشرات السنين بسبب معاهدة السلام التى أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ فترة طويلة مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

ونقلت شبكة”سى.ان.ان”، فى وقت سابق عن مسئول أمريكى قوله إن “تراكماً للأحداث” بما فى ذلك أعمال العنف التى وقعت فى الآونة الأخيرة دفع لاتخاذ قرار بشأن “الوقف الكامل” للمساعدات وهو تقرير نفاه البيت الأبيض.

وقالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض فى بيان، إن “التقارير التى قالت إننا سنوقف كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة”.

وأضافت، “سنعلن مستقبل علاقتنا مع مصر فى مجال المساعدات خلال الأيام المقبلة، ولكن مثلما أوضح الرئيس (فى الجمعية العامة للأمم المتحدة)، فإن علاقة المساعدات ستستمر”.

وامتنع البنتاجون عن التعليق.

وقالت فانيسا موراى المتحدثة باسم وكالة التعاون الأمنى الدفاعى الأمريكية، التى تشرف على المساعدات والمبيعات العسكرية الخارجية لرويترز، فى وقت سابق، إنه لم يحدث تغيير فى السياسة أو الوضع فيما يتعلق بمصر.