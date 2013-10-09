اختطاف 3 جنود يمنيين من قِبَل القاعدة.. ومقتل 3 مواطنين خلال اشتباكات

كشفت وزارة الداخلية اليمنية، عن اختطاف عناصر القاعدة لثلاثة جنود من مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت الداخلية اليمنية، فى بيان لها أمس، أن عناصر من تنظيم القاعدة هاجموا أمس نقطة النجد الأمنية، واشتبكوا مع الجنود ونجحوا فى اختطاف ثلاثة منهم، بالإضافة إلى طقم عسكرى، كما قتلوا ثلاثة مواطنين خلال الاشتباكات التى دارت بين مسلحى القاعدة وجنود النقطة، والذين صادف وجودهم لحظة الهجوم.

وأشار البيان إلى أن عناصر القاعدة كانت تهدف السيطرة على النقطة، لكن الجنود صدوهم وأحبطوا مخططهم، واعتقلوا اثنين منهم، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية تجرى عملية ملاحقة واسعة لعناصر تنظيم القاعدة، التى هاجمت النقطة للإفراج عن الجنود، واستعادة الطقم العسكرى.

ويأتى ذلك بعد مرور أقل من 12 ساعة من تعرض نقطة دار المجد الواقعة على مشارف مدينة رداع بمحافظة البيضاء، لهجوم مسلح مماثل من عناصر إرهابية، يعتقد أنها من تنظيم القاعدة أسفر عن مقتل عشرة جنود وإصابة آخرين.