إرسال فريق ثان من مفتشى الأسلحة الكيماوية إلى سوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الثلاثاء، عن إرسال فريق ثان من المفتشين إلى سورية للمساعدة فى التحقق من منشآت الأسلحة الكيماوية السورية وتدميرها.

وسينضم الفريق إلى المجموعة الموجودة بالفعل على الأراضى السورية منذ بداية الشهر الحالى لتنفيذ خطة سيتعين بموجبها على سورية تدمير جميع منشآتها الخاصة بإنتاج الأسلحة الكيماوية بحلول الأول من نوفمبر المقبل، تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وبدأ العمل على تدمير المنشآت الكيماوية منذ الأحد الماضى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية بالكامل بحلول منتصف عام 2014، فى إطار خطة روسية أمريكية لنزع السلاح مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولى.

وبث التلفزيون السورى لقطات للمرة الأولى لمفتشى الأمم المتحدة يرتدون خوذا داخل ما بدا أنها منشأة كيماوية دون تحديد موقعها، وكان المفتشون ينظرون إلى معدة مثبتة على حائط وفى بعض المشاهد، كان المفتشون يرتدون أقنعة واقية من الغاز داخل المبنى.