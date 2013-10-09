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الشرطة السودانية تطالب بترتيبات إعلامية للحفاظ على خصوصية الدولة

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الشرطة السودانية تطالب بترتيبات إعلامية للحفاظ على خصوصية الدولة الشرطة السودانية تطالب بترتيبات إعلامية للحفاظ على خصوصية الدولة

أكد الناطق الرسمى باسم الشرطة السودانية السر أحمد عمر، ضرورة وضع ترتيبات إعلامية جديدة من شأنها تحفظ خصوصية الدولة وهيبتها، ودعا إلى أهمية التزام وسائل الإعلام، بآداب وأخلاقيات المهنة.

وأوضح عمر- خلال الندوة التى نظمها اتحاد طلاب ولاية الخرطوم- أمس الثلاثاء حول "تأثير الإعلام على الأمن القومى السودانى"، أن الإعلام أصبح ينتهك سيادة الدول، ويساهم فى صناعة الأحداث بدلا عن الاكتفاء بمعلومات ينقلها للمتلقى، لافتا إلى أن المعالجة الإعلامية "غير المنصفة"، للاحتجاجات والمظاهرات الأخيرة التى شهدتها السودان بسبب رفع الدعم عن المحروقات.

ودعا المتحدث الرسمى للشرطة السودانية، إلى إيجاد الترتيبات المناسبة التى من شأنها الحفاظ على خصوصية الدولة.

وأشار خبراء الإعلام السودانى المشاركون فى الندوة، إلى استغلال بعض وسائل الإعلام لأجواء الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة، فى تهديد الأمن القومى للدول، من خلال بث الشائعات والفتن خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى شهدتها الدول العربية، والسودان بصفة خاصة.

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