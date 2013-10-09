الشيحة لـ«عكاظ» : الصيانة سبب نقص مياه المجمعة

عـوض الشتيلي (المجمعة)

أكد مدير المياه بمحافظة المجمعة عبدالله الشيحة إن الانقطاع الذي حصل خلال اليومين الماضيين كان بسبب أعمال الصيانة التي تجريها إدارة المياه في محطة التحلية وسيتم إعادة ضخ المياه بعدها بشكل طبيعي ابتداء من اليوم. وقال الشيحة لـ(عكاظ): إن أعمال الصيانة أثرت على قدرة المحطة في ضخ الكمية المعتادة التي تبلغ 15000م3 حيث انخفضت لما دون النصف، ما أحدث نقصا وليس انقطاعا كاملا في المياه المصدرة لأنابيب الشبكة.وكانت أحياء المجمعة قد عانت من توقف ضخ المياه عبر الشبكة لمدة يومين، غير أن الأمور ستعود إلى نصابها بحسب تصريحات الشيحة.