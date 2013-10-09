تخصصي الملك خالد يحتفل باليوم العالمي للبصر

مريم الصغير (الرياض)

ينظم قسم التوعية الصحية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون معرضا توعويا بمناسبة الاحتفال بيوم البصر العالمي 2013م، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «صحة العين للجميع» غدا الخميس بالمستشفى.وأوضح الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي المدير العام التنفيذي للمستشفى ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، أنه تم اعتماد موضوع اليوم العالمي للبصر 2013م من قبل الوكالة الدولية لمكافحة العمى (IAPB)، حيث سيكون موضوع هذا العام هو «صحة العين للجميع»، الذي تم اختياره تماشيا مع موضوع خطة عمل منظمة الصحة العالمية الخاصة بتوقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما والتي سميت «الإتاحة الشاملة لرعاية صحة العين».