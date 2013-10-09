حملة للتبرع بالدم في هندسة الدوادمي

خالد العصيمي (الدوادمي)

نظمت كلية الهندسة بالدوادمي حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المستشفى العام بالمنطقة، بحضور المشرف على عمادة الكلية الدكتور شباب بن عجمي الحمادي ووكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور حسن خياط ومساعد مدير مستشفى الدوادمي الأستاذ مرزوق الدلبحي ومدير المختبر وبنك الدم بالمستشفى الأستاذ بدر الرويس.وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرب موسم الحج وحاجة المستشفى لتأمين الاحتياج الفعلي لبنك الدم، ولاقت اهتماما كبيرا من قبل منسوبي الكلية كونها واجب وطني يخدم الجانب الصحي وطالب الدكتور شباب الحمادي الجميع بضرورة المشاركة في هذه الحملات لما تمثله من جوانب إنسانية كبيرة تجاه المجتمع. وقدم عميد كلية الهندسة ومنسوبو الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الدوادمي وجميع منسوبيها لمبادرتهم الفعالة في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.