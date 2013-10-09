شؤون المكتبات تقيم دورة تعريفية بقواعد المعلومات

مريم الصغير (الرياض)

أقامت وكالة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دورة تعريفية بقواعد المعلومات لطالبات مرحلة الماجستير بقسم الدعوة بمبنى الدراسات العليا، استمرارا للدورات التي تقيمها الوكالة لمنسوبات وطالبات الجامعة التي تهدف من خلالها إلى تعريف الباحثات بقواعد المعلومات الإلكترونية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتنمية مهاراتهن لدعم العملية التعليمية، باعتبارها أنظمة حديثة. وقسمت الدورة إلى جزءين (نظري وعملي)، قدمت الجزء العملي كل من نورة بنت سعيد الشهراني ورغد الدوسري، أما الجزء النظري فقدمته أماني العيدان وأمل عسيري، واشتملت محاور الدورة على شرح لطريقة التسجيل بموقع الجامعة والمعلومات المطلوبة كون ذلك مطلبا أساسيا للاستفادة من قواعد المعلومات، كما تم عرض بعض المشكلات التي قد تواجه الباحثات وكيفية حلها وأجبن على استفسار الباحثات، وأبدت منسوبات وكالة عمادة شؤون المكتبات استعدادهن للرد على أي استفسارات حول قواعد المعلومات أو مكتبات الفروع من خلال وسائل الاتصال بوكالة عمادة شؤون المكتبات.وحضر الدورة عدد من الطالبات والمستفيدات وتم توزيع الكتيبات التعريفية والحساب الموحد لصفحة قواعد المعلومات.