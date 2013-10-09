أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جوازات الدوادمي تفتح أبوابها لأردنية يوم العطلة

Google+ Print

 خالد العصيمي (الدوادمي)

فتح مدير جوازات الدوادمي المقدم حمد عبدالعزيز السلوم أبواب إدارة الجوازات أمام سيدة أردنية في أحد أيام العطلات الرسمية لإنجاز معاملتها «تأشيرة خروج» نسبة لوفاة والدها.ولاقى الأمر تقديرا كبيرا من الجالية الأردنية بمحافظة الدوادمي معبرين عن أسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام لمدير الجوازات ومساعده المقدم أحمد تركي المطيري، والرائد مشعل حمود الثبيتي، والرقيب حمد الضويان، على تلك الوقفة المشرفة التي وصفوها بالخطوة الإنسانية النبيلة مع ابنة جلدتهم خلود زيد التي تعمل محاضرة في كلية التربية بالدوادمي.كما عبرت الجالية كذلك عن شكرها وتقديرها للمشرف على عمادة كلية التربية بالدوادمي الدكتور سامي أحمد خياط وإلى عبدالرحمن الصقيران على جهودهما في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية