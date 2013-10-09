جوازات الدوادمي تفتح أبوابها لأردنية يوم العطلة

خالد العصيمي (الدوادمي)

فتح مدير جوازات الدوادمي المقدم حمد عبدالعزيز السلوم أبواب إدارة الجوازات أمام سيدة أردنية في أحد أيام العطلات الرسمية لإنجاز معاملتها «تأشيرة خروج» نسبة لوفاة والدها.ولاقى الأمر تقديرا كبيرا من الجالية الأردنية بمحافظة الدوادمي معبرين عن أسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام لمدير الجوازات ومساعده المقدم أحمد تركي المطيري، والرائد مشعل حمود الثبيتي، والرقيب حمد الضويان، على تلك الوقفة المشرفة التي وصفوها بالخطوة الإنسانية النبيلة مع ابنة جلدتهم خلود زيد التي تعمل محاضرة في كلية التربية بالدوادمي.كما عبرت الجالية كذلك عن شكرها وتقديرها للمشرف على عمادة كلية التربية بالدوادمي الدكتور سامي أحمد خياط وإلى عبدالرحمن الصقيران على جهودهما في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفرها.