Jim Sheridan رئيس لجنة التحكيم في "مهرجان دبي السينمائي الدولي"

أعلن القيّمون على "مهرجان دبي السينمائي الدولي" عن اختيارهم المخرج الإيرلندي Jim Sheridan لرئاسة لجنة التحكيم التي تمنح جوائز المهر العربي للأفلام الروائية وذلك في الدورة العاشرة للمهرجان التي تبدأ في 6 ديسمبر وتستمر حتى 14 منه.

المخرج والمنتج والسيناريست Jim Sheridan هو من المخرجين البارزين في تاريخ السينما وبرز في العام 1990 بعدما ترشح فيلمه My Left Foot الى خمس جوائز أوسكار وفاز بإثنتين كأفضل ممثلة لـ Brenda Fricker وأفضل ممثل لـ Daniel Day-Lewis، ليعاود الكرّة في العام 1994 مع ترشيح فيلمه In the Name of the Father الى سبع جوائز أوسكار وفاز بالدب الذهبي في الدورة الـ 44 لمهرجان برلين السينمائي. وفي العام 2004 رشح فيلمه In America الى ثلاثة جوائز أوسكار. ولكن بالرغم من ترشّحه ست مرات لجائزة أوسكار كمخرج أو منتج أو سيناريست لم يتمكّن من حصد أي جائزة.

وبمناسبة انضمام المخرج العالمي قال مسعود أمر الله آل علي المدير الفني لمهرجان دبي السينمائي الدولي: "يعتبر جيم شيريدان من رموز صناعة السينما خلال العقدين الماضيين، بما يمتلك من قائمة طويلة وزاخرة بأعمال استثنائية فتحت شهية النقاد والجمهور بالحديث عنها ومناقشتها على أوسع نطاق."

من جهته قال جيم شيريدان: "لمنطقة الشرق الأوسط جذور تاريخية عميقة في احترام الفنون وتقديرها، وقد شهدت أعمال السينما العربية خلال الفترة الأخيرة طفرات نوعية اجتذبت إليها المزيد من الجمهور العالمي، بما قدمته من قصص وروايات لم تتطرق إليها في السابق، وأنا سعيد بوجودي في لجنة تحكيم جوائز المهر العربي، وعلى يقين أنها ستكون تجربة مفيدة وثرية بالنسبة لي."

يذكر أن جوائز "مهرجان دبي السينمائي الدولي" وصلت إلى 575 ألف دولار أميركي السنة الماضية لفئاتها الثلاثة، المهر الإماراتي، والمهر العربي، والمهر الآسيوي والأفريقي. وتحظى الأفلام الروائية العربية أيضاً بفرصة المنافسة على جوائز عالمية مثل جائزة النقاد الدوليين (فيبريسكي).