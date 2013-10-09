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السعودية أمل حسين تفوز بجائزة أفضل سيناريو في "مهرجان وهران للفيلم العربي"

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السعودية أمل حسين تفوز بجائزة أفضل سيناريو في "مهرجان وهران للفيلم العربي" السعودية أمل حسين تفوز بجائزة أفضل سيناريو في "مهرجان وهران للفيلم العربي"

لأول مرة في مشوارها الفني تقدم الفنانة مروة محمد شخصية صماء بكماء، وذلك من خلال تجربتها في الفيلم السينمائي السعودي "صدى" الذي يشارك في بطولته أيضاً كل من الفنانين تركي السليمان وسارا الجابر وخالد منقاح والوجه الجديد الطفل ريان اللزام. الفيلم من إنتاج سعودي للكاتبة أمل الحسين وإخراج سمير عارف.

"صدى" الذي يعتبر جرس إنذار للمجتمع العربي للاهتمام بفئة الاحتياجات الخاصة، هو أيضاً أول فيلم سعودي تفوز عنه الكاتبة أمل حسين بجائزة أفضل سيناريو في "مهرجان وهران للفيلم العربي" في دورته السابعة التي احتضنتها مدينة وهران بالغرب الجزائري. يذكر أن قصة الفيلم تدور حول عائلة صماء وبكماء تتعامل بلغة الإشارة. الفيلم من إنتاج تلفزيون المملكة العربية السعودية تمّ تصويره في مدينة الرياض.

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سيدتي

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