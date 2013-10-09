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رسالة للعالم بلغة الموسيقى توجهها مؤسسة ربورت بوش الألمانية بالغردقة

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رسالة للعالم بلغة الموسيقى توجهها مؤسسة ربورت بوش الألمانية بالغردقة رسالة للعالم بلغة الموسيقى توجهها مؤسسة ربورت بوش الألمانية بالغردقة

فى إطار التعاون الثقافى بين جمهورية العربية وألمانيا الاتحادية، نظمت مؤسسة روبرت بوش الألمانية الخيرية احتفالية ثقافية موسيقية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.

تستمر الفاعلية لمدة 5 أيام من 8 أكتوبر إلى 13 أكتوبر، وتم تشكيل طاقم فنى مكون من فرقة "فيل جولد الألمانية وفرقة فابريكا المصرية، وذالك لإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن الشعب الألمانى والمصرى فى تعاون وترابط مستمر فى الماضى والحاضر والمستقبل.

كما تم توجيه رسالة واضحة عن مدى ما تتمتع به مدينة الغردقة وقد اختارت مؤسسة روبرت بوش والسفارة الألمانية، أن تكون رسالة للعالم موجهة بلغة واحدة يفهمها العالم أجمع وهى لغة الموسيقى.

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مصر 365

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