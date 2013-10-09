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سياحة الباحة تبحث آلية عمل عربات التنزه

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 عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة نائب رئيس مجلس التنمية السياحية رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور حامد بن مالح الشمري اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة وناقشت اللجنة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالتنمية السياحية بالمنطقةومن ضمنها عمل عربات سياحية داخل منتزه رغدان ومنتزه الشكران بمحافظة بلجرشي كما تمت مناقشة إمكانية نقل التلفريك الواقع بمنتزه القمع إلى منتزه رغدان، أوضح ذلك أمين عام مجلس التنمية السياحية والمدير التنفيذي للسياحة والآثار بمنطقة الباحة المهندس منصور الباهوت.

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