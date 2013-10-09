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أمين عسير يدعم هيئة المهندسين بمقر ويشركها في اللجان

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 عبدالله القحطاني (أبها)

أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل على ضرورة تفعيل دور الهيئة للمهندسين ودعمها من الجهات الحكومية وضرورة مشاركتها في لجان المشاريع المتعثرة و دفع عجلة التنمية السياحية ولجنة التنسيق المروري ولجنة إدارة الرخص والرقابة وذلك لتحديد الشوارع التجارية والسكنية وغيرها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبداللطيف العابسي وأعضاء الهيئة ومدير عام إدارة الرخص والرقابة الشاملة المهندس إبراهيم الفلقي، وأضاف الخليل بأنه يتطلب على الهيئة أن تكون على استعداد لمواجهة الصعوبات وتحديات المنطقة وطبيعتها ودعم المكاتب الهندسية المبتدئة وتصحيح أوضاعها، بالإضافة إلى توجيه الهيئة دعوة للمكاتب الهندسية ورفع مستوى الكفاءة لها واستقطاب أصحاب ذوي الخبرات والكفاءات العالية مقابل أن ترفع من جودتها بأنظمة البناء، بالإضافة لإيجاد مقر لهم في المبنى الجديد للأمانة، كما طالب بحضور الاجتماع الدوري الذي يعقده مع المقاولين بحضور وكالة المشاريع.كما أكد الخليل أنه على استعداد تام لاستقطاب المهندسين السعوديين في المكاتب الاستشارية ودعمهم في تلك المكاتب خاصة الذي وجوده وجدارته، مؤكدا أن المهندس السعودي أثبت كفاءاته وجدارته في العمل الهندسي. وفي نهاية اللقاء قدم العابسي شكره للخليل على اللقاء الذي كان هاماً ومفيداً لخط سير عمل الهيئة في منطقة عسير.

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