بحث طرق تعقيم مياه سد بيشة

محمد العمودي (بيشة)

نفذ فريق جلوب البيئي في متوسطة وثانوية الأمير سلطان ببيشة زيارته الثانية لسد الملك فهد صباح أمس بمشاركة منسق الإدارة لبرنامج جلوب البيئي سعد القرني وذلك بهدف تطبيق العينات لبروتوكولات الماء والربط بين مصادر التلوث الطبيعية لمياه السد وخطوات المعالجة وتنقية المياه استكمالاً للبحث الذي سبق تدشينه من المساعد للشؤون التعليمية خالد بن عبدالله الغامدي خلال الزيارة الأولى وفق مشروع البحث المشارك به في مسابقات جلوب بالمنطقة الشرقية خلال شهر 3 للعام الحالي 1435هـ. وشملت الزيارة خزان المياه الخام وغرفة التوزيع والمروقات والفلاتر وخزان المعالجة وما يعتري ذلك من مرحلة التعقيم بالكلور وفصل الشوائب والعوالق والفلترة. وكذلك تم إجراء تطبيقات للتجارب لعينات المياه الخام من تجارب كيميائية وجرثومية ومن هذه التجارب التي تتم بمعمل أبحاث السد، قياس العكارة، قياس الأس الهيدروجيني، قياس التوصيل الكهربائي، قياس الأملاح الكلية الذائبة وتقدير عسر الكالسيوم.شارك في الأبحاث وتثقيف الطلاب من فريق العمل بالسد كل من المهندس حسن محمد أحمد مدير مشروع تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه بيشة، وكيميائي المشروع طارق كمال محمود ومراقب الأعمال الفنية عبدالله محمد الحموي الذين أسهموا بشكل فعال في التثقيف والتطبيق والتدريب ونقل المعلومة خدمة لفريق البحث وإسهاماً في دعم البرنامج.