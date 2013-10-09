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أمير الباحة يلتقي المسؤولين والمشايخ ورجال الأمن والإعلام

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 عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال والإعلام وذلك بقصر سموه بالبريدة بالباحة. وتشرف الجميع بالسلام على سموه وتبادل الجميع الأحاديث الودية.يأتي استقبال سموه جريا على عادته من كل أسبوع للالتقاء بالمسؤولين والمشايخ والأهالي للتباحث حول ما يهم المنطقة وأهلها والاستماع إلى توجيهات سموه الرامية إلى خدمة المنطقة ومحافظاتها.وفي اللقاء استمع سموه والحضور إلى كلمة من الشيخ عبدالله أحمد رئيس محكمة الاستئناف عن فضائل أيام العشر من شهر ذي الحجة خاصة أيام عرفة وأهميتها في حياة الإنسان. عقب ذلك قدم أحد المواطنين وابنه بمحافظة قلوة بتهامة الباحة هدية تذكارية لسموه الكريم بمناسبة اليوم الوطني.حضر اللقاء أمين أمانة منطقة الباحة المهندس محمد مبارك المجلي ومدير شرطة المنطقة العميد مسفر سفير الخثعمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

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