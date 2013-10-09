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اجتماع أمني في جازان لبحث آلية تعقب المخالفين

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 عبدالله مشهور (جازان)

عقد مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن عبدالمجيد المشيخي اجتماعا مع كافة مديري شرط المحافظات والمراكز بحضور مساعده لشؤون الأمن و مساعده للشؤون الإدارية ومساعده للتخطيط والتطوير ومدير التحريات والبحث الجنائي ومدير الضبط الإداري وذلك لإبلاغهم بآلية وخطة العمل حيال متابعة وضبط مجهولي الهوية ومخالفي نظام الإقامة والعمل والواجبات والمهام المناطة بالأمن العام.وشرح اللواء المشيخي تفاصيل الآلية والخطة التشغيلية اللازمة لأعمال الضبط لمخالفي نظام الإقامة ومجهولي الهوية وحث رجال الأمن على تكاتف الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الهدف المنشود.

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