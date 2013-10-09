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شبكة إلكترونية تربط مستشفيات ومستودعات نجران لضبط المخزون وجودة التوزيع

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 قايد آل جعرة (نجران)

فعّلت صحة منطقة نجران نظام الربط الإلكتروني بين المستودعات المركزية للمستشفيات ونظام الطبي ومراقبة المخزون وأبلغ مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الصيدلي صالح سعد المؤنس، أن الإجراء يأتي لتسهيل عملية التواصل بين المستشفيات ونظام التموين الطبي ومراقبة المخزون والذي يتم إلكترونيا عن طريق النظام الجديد، مشيرا إلى أن النظام يعمل من خلال جهاز تحكم إلكتروني آمن يتولى بقراءة معلومات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية وعملية الشراء والتأمين لكل احتياجات المستشفيات، بناء على التوقعات المستقبلية والمعطيات الخاصة بالمعلومات حول المخزون في حالتي الزيادة أو النقص، تفاديا لأي ركود أو تراكم في المخزون أو أي اختلافات أو استهلاك غير عادي.وأضاف المؤنس بأن البرنامج يعمل بطريقة آلية وحديثة تعد ضمانا لتحقيق الجودة والدقة والسرعة المطلوبة ومعرفة المخزون من الأدوية والمستهلكات وذلك لضمان عدم وجود نقص أو هدر وتوفير كل احتياجات المرضى تماشيا مع شعار وزارة الصحة المريض أولا.

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