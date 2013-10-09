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أمير عسير يطلع على تقرير فرع هيئة التحقيق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتب سموه بالإمارة أمس رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف، الذي قدم للسلام على سموه واطلاعه على التقرير السنوي لأعمال الفرع خلال العام المنصرم.وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد الأعمال المبذولة في الفترة الماضية، مؤكدا أنها تشكل دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترات القادمة.وقدم الدكتور إبراهيم يحيى عطيف من جهته، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على جهوده المبذولة في تطوير العمل الإداري بجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة، مشيرا إلى أن الفرع ودوائره المختلفة في جميع المحافظات يشهد جملة من الإنجازات ومباشرة الاختصاصات، وأن فرع الهيئة حظي باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة عسير، لتحقيق رؤى وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

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