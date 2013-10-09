إخلاء طالبات ثانوية في صبيا

محمد الكادومي (جازان)

أخلت إدارة مدرسة الثانوية الرابعة للبنات في محافظة صبيا طالباتها من الفصول الدراسية صباح أمس بعد حدوث ماس كهربائي في التمديدات الكهربائية داخل مبنى المدرسة مما تسبب في حدوث ذعر وسط الطالبات وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات قلقهم من هذه الحادثة خاصة أن المبنى حديث الإنشاء وتم الانتقال إليه قبل شهر، موضحين أن ذلك يدل على سوء التنفيذ وقلة الجودة في جلب المواد الكهربائية التي سرعان ما تظهر العيوب بها، مطالبين إدارة التربية والتعليم بصبيا بتحمل مسؤولياتها ومعاقبة المقاولين الذين ينفذون المشاريع بطرق سيئة.