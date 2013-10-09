أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إخلاء طالبات ثانوية في صبيا

Google+ Print

 محمد الكادومي (جازان)

أخلت إدارة مدرسة الثانوية الرابعة للبنات في محافظة صبيا طالباتها من الفصول الدراسية صباح أمس بعد حدوث ماس كهربائي في التمديدات الكهربائية داخل مبنى المدرسة مما تسبب في حدوث ذعر وسط الطالبات وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات قلقهم من هذه الحادثة خاصة أن المبنى حديث الإنشاء وتم الانتقال إليه قبل شهر، موضحين أن ذلك يدل على سوء التنفيذ وقلة الجودة في جلب المواد الكهربائية التي سرعان ما تظهر العيوب بها، مطالبين إدارة التربية والتعليم بصبيا بتحمل مسؤولياتها ومعاقبة المقاولين الذين ينفذون المشاريع بطرق سيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية