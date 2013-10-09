"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يواصل فعاليات مواجهة التسرب من التعليم

تزور أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية اليوم الأربعاء، منطقة العمارة استكمالا لحملة العودة للمدارس توزع فيها الأدوات المدرسية وبعدها تقام محاضرة توعية لأولياء الأمور والطلبة عن أهمية التعليم والحد من التسرب.

من جانبه قال المهندس كريم محب أمين التنظيم بالإسكندرية أن الحزب حريص كل الحرص على تغطية الحملة لجميع مناطق الإسكندرية حتى تصل لهم التوعية التى نسعى من خلالها الارتقاء بمستوى الوعى الفردى للمواطن السكندرى وإعطائهم الخدمة المناسبة لاحتياجاتهم والتى تحفزهم على الاستمرار فى التعليم لأننا على يقين أن العلم هو المحرك الأساسى لبناء دولة قوية مستنيرة.

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