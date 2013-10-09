أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يواصل فعاليات مواجهة التسرب من التعليم

Google+ Print
"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يواصل فعاليات مواجهة التسرب من التعليم "المصريين الأحرار" بالإسكندرية يواصل فعاليات مواجهة التسرب من التعليم

تزور أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية اليوم الأربعاء، منطقة العمارة استكمالا لحملة العودة للمدارس توزع فيها الأدوات المدرسية وبعدها تقام محاضرة توعية لأولياء الأمور والطلبة عن أهمية التعليم والحد من التسرب.

من جانبه قال المهندس كريم محب أمين التنظيم بالإسكندرية أن الحزب حريص كل الحرص على تغطية الحملة لجميع مناطق الإسكندرية حتى تصل لهم التوعية التى نسعى من خلالها الارتقاء بمستوى الوعى الفردى للمواطن السكندرى وإعطائهم الخدمة المناسبة لاحتياجاتهم والتى تحفزهم على الاستمرار فى التعليم لأننا على يقين أن العلم هو المحرك الأساسى لبناء دولة قوية مستنيرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365