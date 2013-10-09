أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

51 مركزا صحيا بالأحساء يعمل في الإجازة

Google+ Print

 عبدالكريم الموسى (الأحساء)

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة الأحساء المراكز الصحية المناوبة في إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1434هـ وجاءت كالتالي: إدارة الصحة العامة (مركز مكافحة نواقل المرض، مركز الدرن والأمراض الصدرية، صيانة المراكز الصحية، مركز صحي خريص، مركز صحي يبرين، مركز صحي حرض، مركز صحي فضيلة، مركز صحي شجعة، مركز صحي منفذ البطحاء، مركز صحي أنباك، مركز صحي المدينة السكنية بالبطحاء، مركز صحي الخن، مركز صحي الزايدية).إدارة قطاع الهفوف (مركز صحي الفيصلية، الخالدية، السلمانية، المعلمين، حي الملك فهد، مركز صحي الغويبة، المريبطة، الثليثية، الفاضلية، الرقيقة، الصالحية، مركز صحي العضيلية، البندرية، صحي السيح ومركز صحي المطار).إدارة قطاع المبرز (حزم المبرز، الراشدية، شعبة المبرز، صحي شمال المبرز، اليحيى، محاسن، العيون، صحي الشعبة، العيوني، القرين، المطيرفي، مركز صحي الجرن، المراح، مركز صحي النزهة).إدارة قطاع العمران (مركز صحي العمران، التويثير، الحليلة، الكلابية، مركز صحي البطالية، مركز صحي الطرف، المنيزلة، الجفر، مركز صحي المنصورة).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية