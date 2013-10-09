51 مركزا صحيا بالأحساء يعمل في الإجازة

عبدالكريم الموسى (الأحساء)

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة الأحساء المراكز الصحية المناوبة في إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1434هـ وجاءت كالتالي: إدارة الصحة العامة (مركز مكافحة نواقل المرض، مركز الدرن والأمراض الصدرية، صيانة المراكز الصحية، مركز صحي خريص، مركز صحي يبرين، مركز صحي حرض، مركز صحي فضيلة، مركز صحي شجعة، مركز صحي منفذ البطحاء، مركز صحي أنباك، مركز صحي المدينة السكنية بالبطحاء، مركز صحي الخن، مركز صحي الزايدية).إدارة قطاع الهفوف (مركز صحي الفيصلية، الخالدية، السلمانية، المعلمين، حي الملك فهد، مركز صحي الغويبة، المريبطة، الثليثية، الفاضلية، الرقيقة، الصالحية، مركز صحي العضيلية، البندرية، صحي السيح ومركز صحي المطار).إدارة قطاع المبرز (حزم المبرز، الراشدية، شعبة المبرز، صحي شمال المبرز، اليحيى، محاسن، العيون، صحي الشعبة، العيوني، القرين، المطيرفي، مركز صحي الجرن، المراح، مركز صحي النزهة).إدارة قطاع العمران (مركز صحي العمران، التويثير، الحليلة، الكلابية، مركز صحي البطالية، مركز صحي الطرف، المنيزلة، الجفر، مركز صحي المنصورة).