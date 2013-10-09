أصحاب الاحتياجات يحظون بمكانة خاصة

في حفل تخريج التأهيل الشامل .. الأمير جلوي:

محمد العبد الله (الدمام)

شهد نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمس حفل التخريج السنوي ويوم المهنة للعام 1434 بمركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام بقاعة الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالدمام.وقال الأمير جلوي في أعقاب حفل التخريج إن ما شاهدناه شيء يسر ومناسة تتكرر سنويا لأبنائنا، لافتا إلى أن هذه الشريحة لها مكانة خاصة عند الجميع، مضيفا، أننا نقطف ثمرة الجهود المبذولة، مشيرا إلى أننا نسعد بدخول الخريجين في مجال العمل كل في عمله وتخصصه، مشيدا بدعم القطاع الخاص من خلال المشاركة والمسابقة في جميع المجالات الخيرية. إلى ذلك ذكر مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة سعيد الغامدي أن الحفل يمثل ثمرة للجهد والمثابرة والعزيمة والإصرار من أبنائنا الذين تغلبوا على إعاقتهم وأثبتوا لأنفسهم وللمجتمع أنهم أعضاء فاعلين من خلال الالتحاق بقسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، مشيرا إلى أن الخريجين البالغ عددهم 40 خريجا اختاروا التخصص الذي يناسب قدراتهم وإمكاناتهم سواء في تخصص الكهرباء أو الحاسب الآلي أو التمديدات الصحية أو الزراعة أو التدريب في المجتمع الخارجي أو الاتصالات الإدارية باستخدام الحاسب الآلي، حيث تختلف مدة التدريب من سنة إلى سنتين حسب نوع البرنامج التدريبي يصرف خلالها للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال للأعزب و1200 ريال للمتزوج.وأكد أن الدولة تحرص أشد الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية ما بين رعاية إيوائية في مراكز التأهيل الشامل لشديدي الإعاقة والمنتشرة على مستوى المملكة، لافتا إلى أن المركز يخدم أكثر من 700 حالة ذكور أو إناث إيوائيا، كما تصرف الوزارة من خلال مراكز التأهيل الشامل للذكور الإعانات المالية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 45914 مستفيدا يصرف لهم مبلغ (563,594,800 ) ريال سنويا.وذكر أن المركز يقوم بخدمة الرعاية النهاية والزيارات المنزلية لمن يتعذر عليهم مراجعة المركز، حيث يقدم العديد من الخدمات منها الأجهزة التعويضية للمعوقين المقيمين لدى أسرهم ومنها (الكراسي بمختلف أنواعها، المشايات، الأسرة، المراتب الطبية) وبلغ عدد ما صرف هذا العام من الأجهزة (20,901) جهاز بالإضافة لبرنامج الإعفاء من رسوم الاستقدام والذي استفاد منه (5483) حالة تأشيرة خادم وخادمة وسائق وممرض، كما بدأ برنامج صرف السيارات لذوي الإعاقات الحركية، حيث تمت الموافقة على 841 سيارة صرف منها 258 سيارة حتى الآن، بالإضافة للسماعات الطبية لحالات ضعاف السمع بمعدل سماعة إلى سماعتين لكل حالة حسب نوع وشدة الضعف، حيث صرف هذا العام 2652 سماعة استفاد منها 1767.