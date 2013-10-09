جمعية السكر توصي بتوفير أجهزة قياس في المدارس

خالد البلاهدي (الخبر)
أقامت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية أمس ورشة عمل حول تعزيز ثقافة وكفاءة الهيئات التدريسية بالتعامل مع الطلاب والطالبات المصابين بالسكري من النوع الأول أثناء اليوم الدراسي في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل التي تندرج تحت حماية حقوق الطلاب المصابين بالسكري.واعتبر رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز التركي، هذه الورشة أنها الأولى على مستوى المملكة، حيث قدمت لأكثر من 100 عضو هيئة تدريس من (معلم ومعلمة ومدير ومديرة) في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل وبالتعاون مع شركة ساسرف.وتهدف الورشة التثقيفية -بحسب التركي- إلى تعزيز ثقافة وكفاءة الهيئات التدريسية بالتعامل مع الطلاب والطالبات المصابين بالسكري من النوع الأول أثناء اليوم الدراسي، مشيرا في الوقت نفسه الى أنهم يعملون على تقديمها في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية خلال الفترة القليلة القادمة.وذكر الدكتور كامل سلامة الأمين العام للجمعية، أن تعزيز كفاءة الهيئات التدريسية يندرج تحت حماية حقوق الطلاب لتجنبهم ارتفاع أو انخفاض مستويات سكر الدم أثناء اليوم الدراسي.ونصح الدكتور سلامة الطلاب والطالبات بالحفاظ على أوزان أجسامهم ضمن المعدلات الطبيعية وتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام وقياس مستويات سكر الدم والحفاظ عليه ضمن المستويات الموصى بها.ومن جانبه قال الدكتور باسم فوتا رئيس لجنة التثقيف الصحي بالجمعية: إن كفاءة الهيئات التدريسية للتعامل مع الطلاب والطالبات المصابين بالسكري يساعد على تجنب الطلاب والطالبات الكثير من المضاعفات والدخول للمستشفيات وهذا الأمر يساعد الطلاب على التميز بالدراسة.وأكد الدكتور فوتا على أن العلاقة بين الهيئات التدريسية ولجان الآباء والأمهات تساعد في تجنيب الطلاب الكثير من المشاكل الصحية، منبها بأن على الطلاب حمل سكريات بسيطة أو عصيرا الى جانب بطاقة التعريف بالسكري وأن تبقى معهم طوال الوقت.وطالب بوجود أجهزة قياس سكر الدم في المدارس وتدريب الهيئات التدريسية على معرفة أعراض انخفاض وارتفاع مستويات سكر الدم وعدم السماح للطلاب بممارسة الرياضة قبل تناول وجبة خفيفة، وعلى هيئة التدريس السماح للطلاب والطالبات بتناول الطعام والشراب متى كانت حالتهم تسمح بذلك والذهاب إلى دورات المياه.