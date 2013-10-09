توقيع محضر بدء إنشاء مشروع النقل العام في الشرقية

ربط الجبيل بطريق الدمام ولجنة شبابية في مجلس المنطقة .. الأمير سعود بن نايف:

عكاظ (الدمام)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة الشرقية الأولى بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، واستهل سموه الاجتماع الترحيب بالحضور وتهنئة الأعضاء المعينين من الأهالي بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بالموافقة على تعيينهم في الدورة الحالية. وحث سموه الأعضاء بأن يكونوا أهلاً للثقة الغالية متطلعاً إلى التفاعل مع المجلس بصفته رافداً قوياً للإمارة والمنطقة بوجه العموم وأن يبادروا إلى تقديم الآراء والمقترحات الهادفة والبناءة التي تخدم المنطقة ومحافظاتها للوصل بالمنطقة لما يتطلع إليه أبناؤها، كما شكر سموه الأعضاء المنتهية عضويتهم على ما قدموه من جهد أثناء فترة عضويتهم، وبعد ذلك أذن سموه باستعراض جدول الأعمال حيث اطلع المجلس على تقرير لجنة التنمية المحلية وما اشتمل عليه مواضيع من أبرزها: دراسة مسار الطريق المقترح لربط محافظة الجبيل بطريق الدمام السريع مروراً بطريق أبو حدرية، الموافقة على مرئيات أمانة المنطقة بخصوص تطبيق لائحة الجزاءات على الشركات والمقاولين المخالفين لرمي الأنقاض والمخالفات في غير موقعها وتتبعها ومضاعفة المخالفة في تكرار ذلك. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم الإدارات المعنية من أجل إعداد مواصفات ومعايير دقيقة للتحويلات المرورية والتأكيد على إيصال الخدمات لضاحية الملك فهد بالجبيل ووضع جدول زمني لذلك والتنسيق ما بين الأجهزة المعنية بهذا الخصوص، كما قرر المجلس دراسة إمكانية تخصيص مواقع لوقوف الشاحنات غرب الدمام بشكل حضاري على أن تتوفر فيه الخدمات الضرورية، كما اطلع المجلس على تقرير اللجنة الصحية وما اشتمل عليه من مواضيع من أبرزها التأكيد على الشؤون الصحية بمتابعة تطوير مستشفيات المنطقة والمراكز الصحية الأولية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه والتأكيد على هيئة الهلال الأحمر بمتابعة افتتاح المراكز المعتمدة للمنطقة كي تحقق الاستفادة المرجوة منها، كما وجه سموه الشؤون الصحية بمتابعة مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة والتي تتسع لعدد 1500 سرير تشمل كافة التخصصات تمهيداً لتسليمه للمقاول المنفذ.إثر ذلك اطلع المجلس على التقارير المقدمة من أمانة المنطقة، إدارة الطرق المتعلقة بوضع المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها، وقد وجه سموه مسؤولي الأجهزة الحكومية الممثلة في المجلس بأهمية متابعة سير عمل المشاريع ميدانياً وحث المقاولين على مضاعفة الجهد.إلى ذلك زف سمو الأمير خلال الجلسة البشرى لأهالي المنطقة بأنه تم توقيع محضر مشروع النقل العام مع الوزارات المعنية يحتوي على مجموعة حلول تخدم النقل في الدمام، القطيف، ومطار الملك فهد. من جانب آخر وجه سموه بتشكيل لجنة شبابية تابعة لمجلس المنطقة تُعنى بالشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتهيئة كافة السبل التي تخدمهم، كما وجه سموه بتخصيص مواقع خاصة بالشباب على المدن الساحلية توفر فيها الخدمات الضرورية من ملاعب وشاشات عرض وإنترنت لخدمة الشباب. وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الجميع على حضورهم وتفاعلهم.. سائلا العلي القدير أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان وهنأ سموه الجميع بقدوم عيد الأضحى المبارك. أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة صالح بن راشد الخضير.