العلاج النفسى ضرورى لأطفال مرضى السرطان

يعانى دائماً الأطفال المصابين بمختلف أمراض السرطان، من مشكلات نفسية خطيرة. كما قال الدكتور جمال شفيق أحمد- أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، لافتاً إلى ضرورة العلاج النفسى.

وأوضح الدكتور جمال أن أهم المشكلات النفسية التى يعانى منها أطفال مرضى السرطان، وهى انخفاض تقدير الذات، وجود ميول انسحابية وانخفاض نسبة الذكاء، مع ارتفاع مستوى الاكتئاب وارتفاع درجة القلق وانخفاض مستوى الطموح والتقلبات المزاجية وسهولة القابلية للاستثارة ولنظرة السلبية للمستقبل والتشاؤم، إلى جانب الشعور بالوحدة النفسية ولأرق والشعور المستمر بالإجهاد والتعب والدخول فى نوبات بكاء مستمر دون وجود سبب ظاهر وانخفاض مستوى التحصيل الدراسى.

ونصح شفيق بضرورة تقديم خدمات الإرشاد والعلاج النفسى لمثل هؤلاء الأطفال المرضى، وإن يقدم كذلك خدمات إرشادية وعلاجات متخصصة لأسر هؤلاء الأطفال، حيث ثبت علمياً أن مجرد الاقتصار على تقديم الخدمات الطبية والصحية لاتجدى وحدها، لأن خدمات الإرشاد النفسى تدعم من معنويات الطفل وتقوى من صحته النفسية، فتزداد بذلك قوة المناعة التى يفرزها الجسم وبالتالى يكون هناك سيطرة محكمة على المرض.