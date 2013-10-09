القوي السياسية بالسويس تبحث خطط التنمية مع المحافظ

التقي اللواء العربي السروي محافظ السويس قيادات جبهة الإنقاذ وممثلي الأحزاب السياسية بالمحافظة لمناقشة الخطط المستقبلية والاقتراحات لتمنية محافظة السويس .

و طالب سيد أبو طالب أمين الحزب الناصري بضرورة الاستفادة من مشروع النظافة في مجال الطاقة البديلة والسماد العضوي وتعظيم موارده من خلال تنشيط قطاع التشغيل التجاري والعمل بنظام علمي .

وذكر علي أمين القيادي بحزب الوفد أن ملف الشئون الاجتماعية الخاص بإدارة التكوين المهني والذي أهدر من خلاله الملايين دون الاستفادة به في مجالات تدريب وتشغيل الشباب يجب فتحه .

وأكد محمد عارف أمين حزب التجمع علي أهمية عمل لجان للتعليم والصحة والطرق والصرف الصحي والشباب لمناقشة سبل النهوض بالسويس من خلال هذه المجالات وعمل مخطط مستقبلي للمدينة في 2025.

وطالب عبد الحميد كمال القيادي بحزب التجمع بسرعة تشغيل المستشفيات التي اغلقت بسبب منظومة التامين الصحي مثل مستشفيات (شروق وكبريت والصباح التكاملي ) ومركز المسنين ومركز الحروق وجهاز الكبد واغلاق 23 مركزا طبيا باحياء السويس الخمسة والتي تكلفت ملايين الجنيهات .

أما طلعت خليل القيادي بحزب غد الثورة فطالب باعادة هيكلة وعمل منظومة جديدة لمشروع المحاجر مشيرا الي انه من الممكن ان يصل بايرادات المشروع الي 500 مليون جنية سنويا بدلا من 136 مليون جنية حاليا .

وأكد سيد بكير أمين حزب الدستور علي ضرورة عمل منظومة لرفع الاشغالات وتنظيم المرور وتخطيط الشوارع ومنع إقامة الأفراح التي تغلق الشوارع .

أما اللواء العربي السروي محافظ السويس فقال إن المحافظة متعاقدةمع احدي شركة للاستفادة من مخلفات القمامة وأن هناك محرقة جديدة في الطريق لتدعيم مشروع النظافة وهناك منظومة جديدة للنظافة للحفاظ علي المشروع الاول الذي انشيء علي مستوي الجمهورية

وطالب المحافظ أيضا بعدم المساس لمنظومة التأمين الصحي وتدبير الدعم المطلوب من خلال منظمات المجتمع المدني والشركات لتطوير منظومة الصحة وتشغيل الاجهزة المعطلة والمستشفيات المغلقة .

كما طالب المحافظ من القيادات السياسية القيام بعمل بجولات ميدانية وتقارير عن المديريات ثم مناقشتها مع الجانب التنفيذي لخروج بتوصيات وحلول لصالح شعب السويس في جميع المجالات .

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث للمحافظ والقيادات السياسية والحزبية بمحافظة السويس بحضور المهندس محمد مرسي اسكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات السياسية والحزبية بالسويس.