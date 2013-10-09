افتتاح أقسام جديدة في دار الملاحظة

عدنان الشبراوي (جدة)

افتتح مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي ومدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني البارحة الأولى عددا من الأقسام والمهاجع الجديدة في دار الملاحظة الاجتماعية تزامنا مع اختتام مركز الأنشطة الصيفية في الدار، وذلك بحضور مدير الدار علي فايز الشهراني ومدير شؤون الميدان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ سليمان علو وممثل شرطة منطقة مكة العقيد خالد العمري، وممثلي وزارة العدل والجوازات وهيئة التحقيق والادعاء العام والهلال الأحمر وعدد من مديري إدارت الوزارة والمختصين والمسؤولين.وتجول الضيوف على أقسام الدار عقب اعتماد فكرة المهاجع المثالية في الدار والتي تسبقها المهاجع الإعدادية. وتفقد آل طاوي واللواء القحطاني صالات الأنشطة الرياضية والفنية والحاسب الآلي وصالات الزيارة الحديثة والتوسعة الجديدة في الدار، وزاروا معارض التدخين والمخدرات ومستشفى الأمل والهلال الأحمر ومعرض اللوحات الفنية المنوعة التي صممها ونفذها أحداث الدار. ووجه مدير الشؤون الاجتماعية بمنح كل طالب يغادر الدار أي لوحة فنية شارك في رسمها كإهداء من الدار. وشاهد الحضور عروضا رياضية أداها أحداث الدار، عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي، حيث أكد مدير الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي في كلمته أن لدى الشؤون خطة للانتقال إلى مقر جديد خلال عامين وجارٍ تنفيذه على أعلى مستوى، مبينا أن الدار عالجت الكثير من مشكلة تكرار دخول الأحداث للدار، معلنا عن تشكيل لجنة في الدار لمتابعة أوضاع الأحداث في المهاجع المثالية.وقال مدير الدار على الشهراني إن الأحداث في المهجع المثالي يتمتعون بمميزات وحوافز، ولهم صالات خاصة بالألعاب الإلكترونية والحاسب الآلي وبوفيه على مدار الساعة وزيارة أسرية إضافية أسبوعيا خلاف الزيارت الاعتيادية، كما تتاح الفرصة لمنسوبيه بالمشاركة في إعداد وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية داخل الدار، واستضافة الدعاة والمشاهير والنجوم من لاعبين فضلا عن التسريع للرفع عنهم لوزير الشؤون الاجتماعية للاستفادة من العفو الذي يصدره الوزير لمدد حددها النظام.وفيما أوضح مشرف البرامج فهد الجعيد أن البرامج أثمرت نتائج إيجابية، أكد مشرف الفترة المسائية فيحان السبيعي أن الدار بدأت التعاون مع التعليم الفني والتدريب المهني لتدريب الأحداث مهنيا من خلال إقامة وتنفيذ برامج دورية وموسمية بهدف العمل على تغيير سلوكهم والاستفادة من فترة قضائهم فترة العقوبة.عقب ذلك شاهد الحضور مشاهد مسرحية وفقرات فنية منوعة قدمها الأحداث ونالت استحسان الحضور، بعدها تم تكريم المشاركين والمميزين وتم تكريم «عكاظ» وعدد من الجهات التي تدعم برامج دار الملاحظة.