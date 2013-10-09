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292 ألف بلاغ أنجزتـها الأمانة خلال العام الحالي

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 عبد المحسن السابطي (جدة)

بلـغ عدد البلاغات التي أنجزتها أمانة جدة خلال العام الحالي 1434هـ ، 292 ألف بلاغ تنوعت ما بين البلاغ عن الحفر الوعائية، السفلتة، التعديات، تسربات المياه، تصريف الأمطار، بالإضافة إلى ملاحظات الأسواق والوقاية الصحية (حشرية ــ قوارض ــ الضنك).وبين المهندس سامي نوار لـ «عكاظ» ، أن النظافة والإنارة هي الأعلى من بين البلاغات، مشيرا إلى أن ذلك يعني حاجة المحافظة إلى المزيد من العمل في هذا الخصوص.وأكد المهندس نوار، بأن البلاغات التي تـرد إلى الأمانة من قبل المواطنين يتم إحصاؤها ومتابعتها وتغطيتها في كافة مناطق محافظة جدة، مبينا أن عددا من الموظفين ويبلغون 55 موظفا يستقبلون البلاغات في مركز اتصال 940 مقسمين على مدار الــ 24 ساعة..وقال نوار: إن الشبكة اللاسلكية تغطي كافة مساحة الحدود الإدارية لمحافظة جدة ، مبينا أنه جاري توسعة الشبكة وتحويلها من لاسلكية إلى شبكة رقمية متطورة على أعلى المواصفات العالمية من حيث تحديد الموقع والتسجيل وتوثيق رقم المستخدم.

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