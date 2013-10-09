60 متطوعة يقدمن الخدمات الإسعافية لضيفات الرحمن

زين عنبر(جدة)

تستعد 60 متطوعة في منطقة مكة المكرمة من فريق زبيدة الإسعافي التطوعي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية لضيفات بيت الله الحرام في موسم الحج، وذلك بدءا من العاشر من شهر ذي الحجة، إذ يضم الفريق عددا من الطبيبات والممرضات وطالبات الكليات الصحية من مختلف الأقسام.من جهتها أوضحت رئيسة الفريق الدكتورة إيناس سندي، أن الفريق نظم ورشة عمل تعريفية للمتطوعات، شملت التدريب على كيفية استخدام أهم الأجهزة الطبية من أجل تعزيز فكرة «مسعف في كل بيت» إلى جانب التعريف بأبرز الحالات وطرق علاجها والأدوية المستخدمة في موسم الحج، مشيرة إلى أن المتطوعات يقدمن الخدمات الإسعافية للحاجات من ضيفات بيت الله الحرام في موسم الحج، لافتة إلى أن أبرز الحالات الإسعافية لضيفات الرحمن تتمثل في الإجهاد والإغماءات والجروح البسيطة.وبينت سندي، أن الفريق يشتمل على فريق ميداني لرصد بيانات الحالات المرضية مباشرة عن طريق الأجهزة الذكية، مضيفة أن تواجد المتطوعات وتوزيعهن يعتمد على مدى الاحتياج مابين الطواف والسعي.