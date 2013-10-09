أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

60 متطوعة يقدمن الخدمات الإسعافية لضيفات الرحمن

Google+ Print

 زين عنبر(جدة)

تستعد 60 متطوعة في منطقة مكة المكرمة من فريق زبيدة الإسعافي التطوعي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية لضيفات بيت الله الحرام في موسم الحج، وذلك بدءا من العاشر من شهر ذي الحجة، إذ يضم الفريق عددا من الطبيبات والممرضات وطالبات الكليات الصحية من مختلف الأقسام.من جهتها أوضحت رئيسة الفريق الدكتورة إيناس سندي، أن الفريق نظم ورشة عمل تعريفية للمتطوعات، شملت التدريب على كيفية استخدام أهم الأجهزة الطبية من أجل تعزيز فكرة «مسعف في كل بيت» إلى جانب التعريف بأبرز الحالات وطرق علاجها والأدوية المستخدمة في موسم الحج، مشيرة إلى أن المتطوعات يقدمن الخدمات الإسعافية للحاجات من ضيفات بيت الله الحرام في موسم الحج، لافتة إلى أن أبرز الحالات الإسعافية لضيفات الرحمن تتمثل في الإجهاد والإغماءات والجروح البسيطة.وبينت سندي، أن الفريق يشتمل على فريق ميداني لرصد بيانات الحالات المرضية مباشرة عن طريق الأجهزة الذكية، مضيفة أن تواجد المتطوعات وتوزيعهن يعتمد على مدى الاحتياج مابين الطواف والسعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية