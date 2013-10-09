غرمنا المتسببين في طفح شارع «أم القرى»

أرجعـه إلى تعدي مواطنين على الشبكة .. العساف لـ «عكاظ»:
أحمد السلمي ( جدة )
أرجعت الشركة الوطنية طفح شارع أم القرى بحي الصفاء، بمياه الصرف الصحي، إلى توصيل مواطنين مخالفين للصرف الصحي الخاص بمنازلهـم على شبكة الصرف الصحي دون تنسيق مع شركة المياه الوطنية.وأكد المهندس عبدالله العساف مسؤول الشركة الوطنية لـ «عكاظ» أن شركة المياه الوطنية، لم تسمح بالتوصيل على الشبكة في تلك المنطقة بسبب عدم الانتهاء من استكمال الخطوط الرئيسية في الحي.وقال العساف: «ماتـم يعتبر مخالفة من قبل المواطنين، ولمنع حدوث الطفح تـم تغريمهم والرفع بهم إلى الجهات المعنية.وأوضح العساف أن شركة المياه الوطنية تسحب الطفوحات من الموقع مع سحب المياه من شبكة الخطوط الرئيسية عن طريـق صهاريج الشفط ، مشيرا إلى أنه ربما يحدث أن تـتأخر الصهاريج نتيجة للحركة المروريـة، مما يزيـد من الطفح في الشارع.إلى ذلك، أجمع عدد من سكان حي الصفا، أنه رغم تسليط الضوء على معاناة الأهالي، إلا أن شيئا لم يحدث في الموقع، مشيرين إلى أن الشارع لايزال يطفح بالمياه، مما يزيد من معاناة السكان وسالكي الطريق بشكل يومي..وقال عدد من الأهالي إن معاناتهم زادت مع (شارع أم القرى تقاطع شارع الشاكرين) حيث تـتدفق مياه الصرف الصحي بقوة يوميا في منتصف جسر مجرى السيل، والتي تسبب في تلفيات للمركبات وتدمير للطبقة الأسفلتية، فيما يضطر مرتادو الطريق للسير على الرصيف لتفادي الحفرة العميقة التي خلفتها مياه الصرف الصحي.