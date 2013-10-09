تعاون بين الأرصاد والموانئ للحد من المخاطر البيئية

محمد داود (جدة)
بحث الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، في مكتبه أمس عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمؤسسة العامة للموانئ وسبل تطوير وتحسين الأداء.وبحث الجانبان تطبيق الأنظمة والاشتراطات البيئية والأرصادية، وكذلك قضايا التلوث وحوادث السفن بالموانئ السعودية التي تؤثر على البيئة البحرية.كما استعرض الجاسر والتويجري آلية التنسيق المستمر، وعقد اللقاءات المشتركة التي تسهم في تفعيل مستوى حماية البيئة في الموانئ السعودية، بما ينعكس إيجابا في التقليل من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن السفن أو الخدمات المساندة في الموانئ.