محافظ جدة: أبناؤنا وبناتنا الطلاب سيواصلون البناء والعطاء للوطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، أن اليوم الوطني مناسبة نسترجع فيها الإنجازات التي تحققت بحمد الله منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز «رحمه الله»، وما تحقق بعد ذلك من إنجازات عظيمة على يد أبنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر الذي نعيشه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله»، مشيرا إلى أن أبناءنا وبناتنا الطلاب هم عماد المستقبل، وهم من سيواصلون النماء والبناء والعطاء للوطن ليستمر بإذن الله شامخا رافعا راية التوحيد خفاقة في جميع المحافل.جاء ذلك خلال لقائه أمس مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة عبدالله بن أحمد الثقفي، وعددا من الطلاب الذين قدموا لسموه التهنئة باسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم جدة بمناسبة اليوم الوطني.وعبر سموه لمدير تعليم جدة والطلاب والطالبات عن شكره على ما عبروا عنه من مشاعر وطنية صادقة.