الثقافة والإعلام توزع 50 ألف مطبوعة في الحج

علي فقندش ،أحمد الثقفي (جدة)

توزع وزارة الثقافة والإعلام 50 ألف كتاب ومطبوعة ومطوية وصور متنوعة عن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة قابلة للزيادة، إضافة إلى القرآن الكريم عبر هذه المكتبات ومعارض الكتب المصغرة بصالات القدوم في مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة والمنافذ الحدودية في كل من البطحاء والحديثة وسلوى والخفجي وحالة عمار ومدن الحجاج المنتشرة على طرق الحج البرية.من جهة أخرى أوضح المشرف على الإعلام الداخلي في منطقة مكة المكرمة عابد اللحياني أن المركز الإعلامي في مطار الملك عبدالعزيز يوزع الكثير من الصحف والنشرات اليومية باللغات الانجليزية والفرنسية والفارسية والملايو والأوردو.من جانب آخر، تفقد المستشار والمشرف على الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل مكاتب إدارة مطبوعات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، والمركز الإعلامي في المطار، الذي وزع الصحف الموسمية اليومية على ضيوف الرحمن خلال جولته على مدينة الحجاج في المطار، رافقه في الجولة عابد اللحياني، ومدير مطبوعات مطار الملك عبدالعزيز عبدالخالق الزهراني.على صعيد متصل، وفي زيارة تفقدية ميدانية على مكاتب وزارة الثقافة والإعلام في منفذي مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي، اطلع عابد اللحياني على الاستعدادات الإعلامية والثقافية لخدمة الحجاج، وآلية العمل لإدارة المطبوعات في المطار، والتي تم تدعيمها بأعداد كبيرة من المنتدبين والمتعاونين والمترجمين، وما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات توعوية وإرشادية وتسهيلات وفق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.