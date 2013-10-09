محافظ الغربية يلتقى القوى والأحزاب السياسية لبحث إنشاء مجلس استشارى

عقد اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية مساء أمس الثلاثاء اجتماعا مع الحركات الشبابية والقوى السياسية وممثلى الأحزاب بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل إنشاء مجلس استشارى يساعد فى إدارة شئون المحافظة خلال المرحلة المقبلة للعمل على حل المعوقات وإزالة المشاكل، على أن يضم المجلس الاستشارى 120 شخصا تضم 19لجنة على غرار المجلس المحلى للمحافظة، على أن يمثل 10 أعضاء من المجلس الاستشارى فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمشاركة فى اتخاذ القرار.

طالب أعضاء القوى السياسية والأحزاب أن تكون هناك صبغة قانونية على إنشاء هذا المجلس، وطالبوا محافظ الغربية بالعمل على إعادة فتح المجلس المحلى الشعبى للمحافظة لعقد الجلسات والاجتماعات به، ووعد محافظ الغربية ببحث هذا الأمر، ولم يصدر قرارا فى هذا الشأن.

كما استعرض عدد من المشاريع المزمع إقامتها فى المحافظة منها مجمع للمواقف بسبرباى بنظام الـbot وإقامة 3600وحدة سكنية تنفذها القوات المسلحة وإقامة منطقة صناعية ومنطقة للحرفيين خلال الفترة القادمة مع إعادة تطوير شارع البحر الرئيسى لإيجاد سيولة مرورية لحل الأزمة المرورية التى تشهدها المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على أن القوات المسلحة ستساهم فى إنشاء عدد من الملاعب والصالات بالمحافظة خلال الفترة القادمة.