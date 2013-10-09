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ضبط 400 كيلو حلوى مجهولة المصدر بطنطا

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ضبط 400 كيلو حلوى مجهولة المصدر بطنطا ضبط 400 كيلو حلوى مجهولة المصدر بطنطا

تمكن ضباط مباحث بالغربية من ضبط 400 كيلو حلوى مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى داخل مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام محمد سعد نبوى مصطفى 36 سنة صاحب مصنع حلوى بقرية ميت حبيش البحرية، بتجميع كميات من الحلوى غير مدون عليها أية بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وقيامه باستخدام ألوان صناعية محظور استخدامها فى تصنيع الحلوى (فنضام)، لما لها من خطورة بالغة على الصحة العامة وبتقنيين الإجراءات تم استهداف المصنع، وتم ضبط 400 كيلو جرام حلوى (فنضام) معبأة داخل أكياس بدون بيانات معدة للبيع وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر المحضر 31446 جنح مركز طنطا، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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