18 جهة تشارك بخطة الدفاع المدني ورصد 13 عنصرا للأخطار المحتملة

أجهزة الدولة تباشر أعمالها بالمشاعر المقدسة
خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)
أكملت المشاعر المقدسة جاهزيتها وأعلنت كافة أجهزة الدولة استعداداتها في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام قبل أيام من الصعود إلى منى ثم التصعيد إلى عرفات.ورصدت جولة «عكاظ» في المشاعر المقدسة اكتمال كافة الخدمات والاستعدادات المقدمة لضيوف الرحمن على امتداد رقعة المشاعر المقدسة والمسجد الحرام. حيث أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني أن استعداداتها تتضمن التعامل مع نحو 13 افتراضا للأخطار المحتملة في الحج تم استشرافها من خلال عمليات رصد وتحليل المخاطر، إضافة إلى أي حالات أخرى تتطلب تطبيق تدابير الدفاع المدني التي تتلخص في الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة وتنفيذ الخطط اللازمة للوقاية منها وتهيئة. كما تشارك 18 جهة في تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني في الحج، فضلا عن وجود عدد من الخطط التفصيلية الملحقة بالخطة العامة لاستشراف كافة المخاطر المحتملة والاستجابة السريعة في التعامل معها، مثل خطة مواجهة أخطار الأمطار والسيول والانهيارات وخطة مواجهة أخطار الأمطار والسيول والعواصف وحوادث التلوث البيئي. ونفذت الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بوزارة البلديات ستة مشاريع بلدية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر في حج هذا العام، وتستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشغيل عدد من المشاريع الجديدة بالمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام.من جهته، أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن خطة الرئاسة خلال موسم الحج تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وبين أنه يتم تحقيق تلك الأهداف من خلال تهيئة عدد من الخدمات منها الخدمات التوجيهية والإرشادية، تهيئة ماء زمزم من خلال عدد من المواقع داخل وخارج المسجد الحرام مبردا وغير مبرد وتقديم عربات ذوي الحاجات الخاصة. وكشف السديس أن من المشاريع التي سيتم الاستفادة منها هذا العام مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام التي تستوعب أكثر من 400.000 مصل، وتجهيز دورات مياه و مواضئ جديدة ضمن مشروع التوسعة التي تخدم المسجد الحرام والساحات المحيطة به ليصل عددها الإجمالي إلى 8.050 دورة مياه.وفيما يتعلق بمشروع توسعة المطاف أوضح أنه تمت الاستفادة من المرحلة الأولى للتوسعة والكائنة في الجزء الشرقي من المطاف في موسم رمضان لهذا العام من خلال دور القبو والدور الأرضي والدور الأول بالإضافة إلى المرحلة الأولى لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف مع التوسعة السعودية الأولى بهيكل حديدي مؤقت ليتسنى تكامل المطاف بالدور الأول فسيتم الاستفادة في موسم الحج من دور السطح من المرحلة الأولى نفسها. من جهتها جندت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 23050 شخصا لتنفيذ خطتها التي أعدتها لموسم حج هذا العام، لتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام. حيث أنهت الأمانة استعداداتها كافة ووضع خططها التشغيلية وبرامج عملها استعدادا للموسم.وتمت زيادة أعداد العمالة في مكة المكرمة ليصبح أكثر من 10900 عامل مجهزين بـ 670 معدة، وتم تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما يتم استخدام 170 صندوقا كهربائيا ضاغطا للنفايات يتم تفريغها باستخدام السحابات، وفي المشاعر المقدسة فهناك 643 من محلات مؤقتة ومباسط موسمية ومخابز وغيرها، إضافة إلى مواقع الحلاقة بمشعر منى والبالغ عددها 1100 كرسي.وفي نفس السياق بدأت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ خطتها المتكاملة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجندت كافة طاقتها البشرية والآلية لخدمة وفود الرحمن من خلال الخطة التي ركزت على توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية لمناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية وتطبيق الاشتراطات الصحية لجميع وفود الرحمن أثناء موسم الحج منذ وصولهم عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية مرورا بالطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة، بالإضافة إلى 175 المركز الصحية في داخل مكة المكرمة وخارجها في مشعر عرفات في مشعر منى في مزدلفة ومركزين داخل المسجد الحرام، إضافة إلى مركز مؤقت سوف يتم تشغيله بالدور العلوي من باب أجياد و (7) مراكز صحية موسمية تعمل أثناء الحج.