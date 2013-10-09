إعادة 4761 حاجا غير نظامي وضبط 4 آلاف سيارة مخالفة

تحويل الحجاج المخالفين إلى هيئة التحقيق .. قائد نقاط المنع لـ «عكاظ»:

عبدالله الذبياني (مكة المكرمة)

كشف لـ«عكاظ» المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج وقائد قيادة نقاط المنع والتحكم العقيد محمد بن عبدالله البسامي ضبط 4007 سيارات مخالفة على مداخل العاصمة المقدسة، حيث تم إعادتها من المنافذ والطرق الخارجية، فيما سيتم تطبيق العقوبات في حق ملاك 697 سيارة أخرى، كما تم حجز 56 سيارة وسيتم تطبيق العقوبات الصارمة بحقها.وأوضح العقيد البسامي أن رجال الأمن في نقاط المنع والتحكم المنتشرة على الطريق والمنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة ضبطوا وأعادوا 4761 مواطنا ومقيما من الراغبين في أداء مناسك الحج بلا تصريح، بالإضافة إلى ضبط 367 حاجا غير نظامي حاولوا الإصرار على الدخول الى العاصمة المقدسة.وأبان العقيد البسامي انه تم ضبط 22 مكتبا وهميا غير مصرح لها بالعمل في مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الحجاج غير النظاميين أو المتسللين الذين يتم ضبطهم عبر نقاط فرز الحجاج؛ سيتم استكمال الإجراءات النظامية معهم وسيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إلى المحكمة الشرعية. وأضاف: هناك جهود كبيرة مكثفة على مداخل مكة المكرمة لتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الحجاج غير النظاميين سواء من السعوديين أو المقيمين، موضحا استخدام التقنية الحديثة لأول مرة حيث يتم تطبيقها خلال موسم حج هذا العام، من خلال قراءة الكترونية لجميع الحافلات القادمة إلى مكة المكرمة في جميع المنافذ.وأشار إلى الانتشار الواسع لقوات الأمن في جميع المحاور الرئيسية المؤدية من مناطق المملكة إلى منطقة مكة المكرمة وذلك للتعامل مع أي مخالف من خلال نقاط التحكم والفرز، مبينا أن هناك استراتيجية مختلفة للمراكز الثمانية الرئيسية التي تؤدي إلى مداخل العاصمة المقدسة، حيث يتم منع كل مخالف يفكر بالقدوم إلى مكة المكرمة، حيث سيتم القبض عليه وتبصيمه وتسليمه للجهات المختصة. وقال: نؤكد على من يريد الحج أن تكون جميع إجراءاته نظامية وغير مخالفة للأنظمة، حيث إن هذه الأنظمة وضعت للتنظيم، وفي كل موسم حج تنفذ حملات إعلامية تتناول أهمية الحصول على تصريح حج ليتمكن الحاج في موسم الحج من العبادة وهو في طمأنينة وسكينة.