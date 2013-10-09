افتتاح جسر العوالي في اتجاه الهدا

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

افتتح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي المرحلة الأولى من مشروع جسر حي العوالي قبل انتهاء مدة المشروع بنصف عام، والذي يخدم سكان وزوار مكة المكرمة، ويقلل كثيراً من الضغط على إشارة الجامعة، ويساعد في تسهيل حركة المركبات تجاه طريق الهدا الكر.وقال الجميعي إنه تم افتتاح الطريق المتجه من وإلى مكة المكرمة – الهدا.ومن ناحية ثانية، أشار العقيد الجميعي إلى أن إدارته قامت بحملات تفتيشية مختلفة خلال شهر ذي القعدة وبلغ إجمالي المخالفات المرورية التي حررتها الإدارة أكثر من 30 ألف مخالفة، تمثلت في حجز عدد (3245) سيارة، مبيناً أن عدد الدراجات النارية المخالفة وصل إلى 179 دراجة وسحب عدد (2592) سيارة، كما تم رصد عدد 1146سيارة مخالفة قطع الإشارة.