نظام إلكتروني لإرشاد الحجاج التائهين

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أطلق قسما التقنية ووحدة التطوير ببرنامج «شباب مكة في خدمتك» أحد برامج مشروع تعظيم البلد الحرام نظاما إلكترونيا، يعمل على جلب بيانات الحجاج ومساكنهم عبر ارتباطه بالنظام الإلكتروني بوزارة الحج، لتيسير إيصال التائه إلى مقر سكنه بأسرع وقت وأقصر طريق.ويتكون نظام أرشد من قسمين الأول يتعلق بإرشاد التائهين والآخر محرك بحث متخصص للبحث عن معلومات أماكن التي يقصدها الحاج، ويبلغ عدد المواقع المسجلة في النظام قرابة 450 موقعا.وأكد كل من الشاب تركي بن خالد الصبياني والشاب فيصل بن يوسف القرشي (مسؤولي نظام أرشد) أن البرنامج الإلكتروني الذي دشنه اللواء عساف القرشي في العام المنصرم لقي استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين والذي يصل عددهم في اليوم الواحد أكثر من 1000 مستفيد، وسعيا من البرنامج لتقديم الخدمات التوعية لراحة حجاج بيت الله الحرام خصص البرنامج رابطا للبحث عن أماكن الحجاج، يفيد كل من يريد البحث والوصول إلى أي جهة، ويتيح البرنامج كافة خدماته لجميع الحجاج عبر الرابط التالي : http://arshed.tk/، يشار إلى أن البرنامج وفر أجهزة آيباد مزودة بشرائح إنترنت لخدمة التائهين ميدانيا.