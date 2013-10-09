توضيح مسارات النقل لممثلي حجاج أفريقيا غير العربية

محمد فلاتة (مكة المكرمة)
نظمت مؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية وعلى مدى ثلاثة أيام جولات ميدانية لرؤساء وممثلي حجاج الدول الأفريقية على مناطق المشاعر المقدسة تخللتها ورش عمل تدريبية لتعريفهم بخطط النقل خلال رحلة الحج انطلاقا من مكة المكرمة إلى مشعر منى ومنها إلى عرفات ثم النفرة إلى مزدلفة في طريق عودتهم إلى منى ومنها إلى مكة المكرمة مرة أخرى.واستهدفت الخطة التي شارك فيها نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المشرف العام على لجنة النقل الدكتور عبدالرحمن بن محمد علي مارية والمشرف العام على النقل الترددي بالوزارة الدكتور عبداللطيف بخاري وعدد من المسؤولين عن النقل بوزارة الحج والمؤسسة، التعريف بمنظومة النقل الترددي والنقل العام لحجاج المؤسسة أثناء رحلة الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للإسهام في عملية نقل الحجاج عبر هذه المنظومة في سهولة ويسر. وأوضح الدكتور مارية، أثناء الجولة التعريفية، أن اليوم الأول من هذه الجولة تم خلاله شرح وتوضيح مسارات وخطوط وطرق النقل لحجاج للمجموعات من 1 إلى 18، بينما اشتملت في يومها الثاني المجموعات من 19 الى 25، وفي يومها الثالث والأخير استهدفت الخطة المجموعات من 26 الى 39، مؤكدا أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية عملت ومنذ وقت مبكر بالتنسيق مع وزارة الحج على إعداد خطة متكاملة لعملية نقل الحجاج خلال رحلة الحج بين المكرمة والمشاعر المقدسة تضمنت خطة النقل الترددي والنقل العام لحجاج المؤسسة بدأ بعملية التصعيد من مكة المكرمة إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة مرورا بالتصعيد إلى عرفات والنفرة منها إلى مزدلفة ثم منى. وقد أجاب مسؤولو النقل بالمؤسسة على تساؤلات واستفسارات رؤساء وممثلي شؤون الحجاج بالدول الأفريقية غير العربية. من جهته، ثمن مساعد رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية نيجيريا الدكتور علي تنكو، الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – من أجل راحة ضيوف بيت الله الحرام، مؤكدا أن المشروعات التي نفذت وتنفذ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة دليل صادق على الاهتمام والرعاية التي توفرها لضيوف الرحمن في كل عام، مشيرا إلى أن مثل هذه الجولات الميدانية تشكل دافعا قويا لمعرفة منظومة النقل في حج هذا العام، ومدى فاعليتها في تذليل كافة العقبات والتعرف التام على الطرق والمسارات التي خصصت لتنقل الحجاج.