المرحلة الأولى من توسعة المطاف بطاقة 70 ألفا في الساعة

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس أمس عن افتتاح توسعة المطاف في مرحلتها الأولى بشكل نهائي ليتسع لقرابة 70 ألف طائف في الساعة ليتمكن الحجاج من استخدامه.وأضاف فضيلته أنه سيتم الاستفادة من توسعة الملك عبدالله بشكل أكبر مما استفيد منها في موسم شهر رمضان وخاصة الساحات الشمالية والشرقية والتوسعة لتتسع لقرابة 600 ألف مصل، حيث قامت الرئاسة بتزويدها بكافة الخدمات من مياه مبردة ووسائل نظافة وكل ما يحتاجه الحاج من خدمات وقد رفع السديس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة السعيده نيابة عن حجاج بيت الله الحرام على الدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لكل ما يساهم في تأدية الحجاج والمعتمرين نسكهم بكل يسهر. واوضح أن هذه المواسم عظيمة يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان وتأتي ونحن في أمن واستقرار بفضل الله ثم بفضل العناية والاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين لخدمة القاصدين والحجاج والمعتمرين لتأدية الشعائر على أحسن مستوى والرئاسة مع أخواتها الجهات الأخرى لتقديم التسهيلات للحجاج ليؤدوا نسكهم بكل سهولة ويسر ووفق تطلعات القيادة الرشيدة.