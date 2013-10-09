جائزة «لطيفة بنت محمد» تستقبل أسرة الملحقية الثقافية السعودية

استقبلت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور صالح بن حمد السحيباني الملحق الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة وعبد المحسن الحارثي مدير الشؤون الثقافية بالملحقية رئيس تحرير مجلة الراصد الثقافي وعلي الصالحي من أسرة تحرير مجلة الراصد، وكان في استقبالهم أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة وأسرة الجائزة.

وذلك في إطار التوجيهات السديدة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والعربية لتعزيز ودعم العمل الثقافي الخلاّق خدمة للطفولة والشباب والفتيات بهدف تبادل الخبرات والآراء والتجارب.

وفي بداية اللقاء رحبت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة وأسرة الجائزة بأسرة الملحقية الثقافية وثمنت الدور الريادي والثقافي الذي تقوم به خلال المسيرة الزاخرة بالنشاطات والبرامج والتي امتدت لأكثر من اربعة عقود من الزمن وقرابة نصف قرن بمدينة دبي، كما أكدت أهمية التواصل الثقافي والاجتماعي مع المؤسسات المحلية والخليجية والعربية من خلال عقد شراكات.

وثمن الدكتور صالح بن حمد السحيباني الجهود المخلصة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم وتعزيز آفاق التنمية الحضارية بإمارات الخير.