أولى مراحل مجمع الطاقة الشمسية نهاية اكتوبر

أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نهاية اكتوبر الحالي، بطاقة انتاجية تصل إلى 13 ميغاوات كهرباء، مشيرا إلى أن المجلس اطلع على المراحل النهائية من خطة سير العمل بالمشروع وكذلك الخطط والتوسعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس، بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وكل من عبدالله كلبان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة دبي للألمنيوم "دوبال"، وسعيد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الامارات الوطنية "اينوك"، وعبدالله عبدالكريم، المدير العام لدائرة شؤون النفط، ووليد سلمان، رئيس مجلس ادارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وجيف سيفيرين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول بالاضافة إلى ممثلين من هيئة دبي للتجهيزات.

تنويع المصادر

وقال الطاير: "يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف الى تنويع مصادر الطاقة، فمن المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة إلى 1% في عام 2020 و5% في عام 2030، بالاضافة إلى 12% للطاقة النووية و12% للفحم النظيف و71 باستخدام الغاز بحلول العام 2030».

وأضاف: "بعد موافقة مجلس الادارة في اجتماعه الثالث والعشرين تم تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية خفض الكربون في إمارة دبي، حيث تم الاطلاع على التوصيات واتخاذ القرارات بعد موافقة مجلس الإدارة» لافتا إلى انشاء اللجنة الفنية لدراسة الآليات المطلوبة لخفض الكربون خلال السنوات القادمة بداية من عام 2015، وستقوم اللجنة بالعمل مع عدة جهات أهمها جهات توليد الطاقة، وادارة النفايات، والنقل والمواصلات، والطيران المدني، والبنوك، وقطاع العقارات والاستثمارات، وقطاع الضيافة والتطوير.

مذكرة تفاهم

وقام كل من أحمد بطي المحيربي، بالنيابة عن المجلس الأعلى للطاقة في دبي ووليد سلمان، بالنيابة عن شراكة دبي للاقتصاد الأخضر، بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على تعزيز التعاون من أجل ترسيخ شراكة استراتيجية تهدف إلى خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتمكين ودعم التجارة الخضراء ونمو الاستثمار عبر الأسواق الوطنية والإقليمية والعالمية.

واطلع الاعضاء على عرض عن القمة العالمية للاقتصاد الاخضر والمزمع اطلاقها في دبي في ابريل 2014، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض تكنولوجيا الطاقة والمياه والبيئة "ويتيكس 2014" حيث تهدف القمة الى وضع إمارة دبي في طليعة دول المنطقة كمنصة للقاء القادة والخبراء لمناقشة استراتيجيات الاقتصاد الاخضر واستعراض السياسات والخطط الممكنة لدعم هذا النوع من الاقتصاد في المنطقة.

تنمية مستدامة

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كان قد أطلق مبادرة "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" كأول برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تماشيا مع استراتيجية الاقتصاد الأخضر لدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة".