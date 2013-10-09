القبض على 11 مطلوباً في قضايا شيكات بقيمة 20 مليوناً

كشف العقيد أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن الإدارة تمكنت مؤخرا من القبض على 11 شخصا مطلوبين في قضايا تحرير شيكات بدون رصيد بسوء نية بقيمة إجمالية 20 مليون درهم، لافتا إلى انه ألقي القبض على المتهمين في أماكن متفرقة بعد ان صدرت ضدهم أحكام وبلاغات عدة من جهات مختلفة.

وقال العقيد بن غليطة ان المتهمين من أصحاب السوابق في قضايا مالية منها الاختلاس وخيانة الأمانة وعدم دفع مستحقات مالية للفنادق والشركات بالإضافة إلى تحرير شيكات بدون رصيد، لافتا إلى أن شخص عربي الجنسية يدعى وائل . ح. ع صدرت ضده 6 تعاميم وبلاغات من دبي وإمارات اخرى بعد تحريره شيكات بقيمة 14 مليونا و601 ألف درهم لعدد من الشركات.

فيما القي القبض على متهم آخر من الجنسية الآسيوية ويدعى هارون . و. ب وان إجمالي البلاغات والتعاميم ضده اثنين واجمالي المبالغ المستحقة عليه في قضايا الشيكات 7 ملايين و940 الفا، لافتا الى أن المتهم عهد على تغيير مقر سكنه فتم وضع خطة محكمة للقبض عليه.

ونوه مدير إدارة الحد من الجريمة إلى أن هناك تسويات تتم وفقا للقانون في قضايا الشيكات لافتا إلى أن بعض الأشخاص ضالعون في عمليات نصب عن طريق تحرير شيكات بدون رصيد بسوء نية. وأضاف بن غليطة إلى انه ضمن المتهمين شخص من الجنسية العربية عليه 24 بلاغ تعميم من كافة إمارات الدولة بإجمالي مبالغ مستحقة 661 الفا و110 دراهم.

ولفت أيضا إلى انه القي القبض على عربي يدعى باسم م. ر بعدما وصلت عدد البلاغات المحررة ضده الى 21 بلاغا بقيمة 2 مليون و657 الفا و163 درهما، كما القي القبض على خليجي عليه قضايا شيكات بقيمة 451 الفا و483 درهما بإجمالي 12 تعميما منهم التخلف عن الفحص الدوري وانه كان مسجونا في قضايا مخدرات.

منوها الى انه ضمن المتهمين شخص من الجنسية العربية يدعى ياسر .ت. د حرر شيكات بقيمة 114 الفا و709 دراهم، مدعيا انه تعثر في تجارته وان الديون تراكمت عليه نافيا تهمة سوء النية.

قائمة المطلوبين

أشار العقيد بن غليطة إلى انه القي القبض على شخص عربي الجنسية ضمن قائمة المطلوبين ويدعى شريف. ع. ع وبلغت إجمالي البلاغات والتعاميم عليه 9 بلاغات جميعها شيكات بمبلغ إجمالي 283 الفا و296 درهما ، فيما القي القبض على شخص من الجنسية الأسيوية ويدعى برويز. أ. م بإجمالي مبالغ مستحقة 200 الف درهم.

ومتهم آخر من الجنسية العربية يدعى سامر. م. ن بإجمالي المبالغ المستحقة في قضايا الشيكات 153 ألف درهم، كما القي القبض على سامر م. م ومطلوب في 13 بلاغا بإجمالي المبالغ 222 الفا و655 درهما أثناء تواجده على احد المقاهي في دبي، كما القي القبض على فريبرز.ش اسيوي يحمل الجنسية الاميركية في قضايا شيكات بقيمة 288 الفا و925 درهما،