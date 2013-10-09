الأمير سلمان: مصر قوة للعرب.. وهي في أيدٍ أمينة

غادر فخامة الرئيس المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت جدة صباح امس بعد زيارة للمملكة. وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداع فخامته صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ووزير الثقافة والإعلام الوزير المرافق الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ونائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان وأمين جدة المهندس هاني أبوراس وسفير جمهورية مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء علي بن محمد السعدي.

وأكد سمو ولي العهد عقب مغادرة فخامة الرئيس المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية أن مصر في أيدٍ أمينة وأن المصريين عودونا على تجاوز أزماتهم، بإذن الله، فقوة مصر قوة للعالم العربي.