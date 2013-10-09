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«المالية» تقدم مساعدات بنحو ملياري ريال لـ 12 ألف مقترض

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«المالية» تقدم مساعدات بنحو ملياري ريال لـ 12 ألف مقترض «المالية» تقدم مساعدات بنحو ملياري ريال لـ 12 ألف مقترض

    تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اعتمد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف امس مساعدة 11.826 مقترضاً من صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار بإجمالي قيمة بلغت مليارا و93 مليون ريال.

وقامت وزارة المالية بعد دراسة الأوضاع الاجتماعية والصحية للمقترضين أو ورثتهم من قبل اللجنة المكونة في الوزارة بتعويض الجهات عن مبالغ هذه المساعدات وكانت على النحو التالي 7,728 مقترضاً من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إجمالي قدره 969 مليون ريال،

و895 مقترضا من صندوق التنمية الزراعية بقيمة 51 مليون ريال، و3,203 مقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار بقيمة 73 مليون ريال.

ما يجدر ذكره أنه سبق هذا الأمر توجيه خادم الحرمين الشريفين بتسديد مبالغ تجاوزت مليارا و840 مليون ريال لإعفاء 20,792 مقترضا ممن توفاهم الله وعليهم قروض مستحقة لم يتم تسديدها، وكذلك مبالغ بقيمة تجاوزت 16 مليارا و609 ملايين ريال لإعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين الذي أعلن عنه في حينه.

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